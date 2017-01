Protesten op vliegvelden VS tegen visumbeleid Trump

De demonstratie op vliegveld JFK in New York was live te volgen op Facebook. Steeds meer mensen lijken zich bij de protesten aan te sluiten, ook op andere luchthavens. Ze doen een oproep aan Trump om vluchtelingen gewoon toe te laten tot de VS: 'No hate no fear, refugees are welcome here.'



Bekijk hier de livestream van het protest op JFK.



Ook op luchthaven Dulles in Washington, op O'Hare Airport in Chicago, en op San Francisco Airport groeit het aantal demonstranten. Zij houden bij de aankomsthal borden omhoog met 'Love, no hate. That's what makes America great.'



De gouverneur van Virginia riep Trump bij luchthaven Dulles op het beleid te herzien. 'Namens de staat Virginia, dring ik er bij @POTUS op aan zijn bepalingen te herzien en roep ik hem op om de VS weer een baken van hoop te laten zijn voor iedereen', aldus Terry McAuliffe.