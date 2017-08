Puinruimen na angstaanjagende tornado Italië

VIDEODe zon schijnt weer in Noord-Italië, nadat daar afgelopen dagen noodweer heerste. Hagelbuien, onweer en zelfs een tornado zorgden ervoor dat toeristen op campings angstige momenten beleefden. Een van hen is Floris van Aller uit Utrecht.

,,Het is gelukkig weer warm en zonnig'', vertelt Van Aller vanaf zijn vakantieadres in de regio Cavallino (bij Venetië). ,,We hebben gisteren zelfs weer aan het zwembad gelegen.'' Nogal contrasterend in vergelijking met eergisteren, toen een tornado over hun tent heen raasde.



De Utrechter stond met zijn vrouw en dochters van 1,4 en 5 jaar oud eerst op een camping aan het Gardameer, dat woensdag werd getroffen door noodweer. Op donderdag vertrok hij naar Venetië. Wat hij niet had verwacht was dat het daar nog heviger tekeer zou gaan.

,,De voorspelling was dat er een buitje kon vallen, maar het ging helemaal los met ongelooflijk harde wind en slagregens. Er sloeg een parasol tegen mijn auto aan en in de verwarring had ik moeite om de parkeerplaats te vinden.''

Bomen vielen om

Volledig scherm © Floris van Aller Hij zette het op een rennen om zijn vrouw en kinderen te bereiken die in de tent zaten. ,,Eenmaal buiten de auto kon ik amper iets zien door de rondvliegende naalden en de dennenappels vielen met bosjes uit de bomen. Ik zag zelfs bomen omvallen. Aangekomen in de tent waren de meiden in alle staten, maar gelukkig wel veilig. De storm raasde nog een aantal minuten door en nam daarna snel in sterkte af.'' Pas later kregen ze te horen dat het om een tornado ging.



De schade op de camping bleek enorm. ,,Ik schat zo’n 75 tot 100 omgewaaide bomen op de camping, veel schade aan caravans, auto’s en tenten, maar gelukkig is er bij ons op de camping niemand gewond geraakt.''



Van Aller spreekt vol lof over de campingleiding. ,,Er werd al snel een informatiemoment georganiseerd, de hulpverlening kwam zeer snel op gang en gevaarlijke loshangende takken werden weggehaald.''

Evacuaties

Van de ongeveer vijftig Nederlandse gezinnen die er via Neckermann Reizen en Vrij Uit Autovakanties staan, zijn gisteren zo'n twintig gezinnen geëvacueerd. Zij werden ondergebracht in hotels, sporthallen of kerken in de buurt wegens de dreiging van omvallende bomen. Niemand raakte gewond.

Volledig scherm © Floris van Aller

De helft van hen is inmiddels richting huis gegaan omdat hun vakantie er toch al op zou zitten, laat een woordvoerster van de reisorganisaties weten. De anderen wachten tot de boel weer is opgeruimd. Verder is een gezin dat vandaag zou komen, omgeboekt. Hun caravan is niet meer bewoonbaar. Naast Nederlandse toeristen, zijn er ook veel Duitsers, Italianen en Fransen op de campings.

Woensdagavond werden vakantiegangers bij het Gardameer in Italië al getroffen door grote hagelstenen. Daardoor gingen onder andere veel ruiten van auto's en caravans kapot.

Volledig scherm © Floris van Aller