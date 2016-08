Raket met facebooksatelliet ontploft in Florida

Wat er precies misging is niet bekend. Volgens de eerste berichten zijn er geen slachtoffers gevallen in de buurt van het platform. Een ooggetuige die een foto maakte vanuit een nabijgelegen gebouw meldt op Twitter: ,,Het hele gebouw schudde van de klap.'' Na de eerste explosie volgden nog andere knallen.



De raket zou dit weekend een Israelische communicatiesatelliet vervoeren. De ontploffing gebeurde toen SpaceX de motoren testte, een paar dagen voor de lancering. Bij zulke tests is de lading, dus de satelliet, doorgaans al ingebouwd.



Facebook

De satelliet bevat volgens de website Tech Crunch onder meer informatie voor een uitzendfunctie van Facebook. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg had woensdag nog gesproken over de lancering tijdens een bezoek aan Nigeria. Facebook heeft ten zuiden van de Sahara ongeveer 84 miljoen gebruikers. De toegang tot internet is niet overal even goed. Daarom wil Facebook er provider worden. Al eerder kwam Facebook met Facebook Lite om gebruikers met een trage verbinding toch toegang te geven.



Ook werkt het bedrijf aan drones op zonne-energie, die net als de satelliet de verbinding in dunbevolkte gebieden zonder de noodzakelijke infrastructuur moet verbeteren.



Space X

Falcon 9 is een tweetrapsraket, ontworpen en gebouwd door het Amerikaanse bedrijf voor ruimtetransport SpaceX. De oprichter van het bedrijf is Elon Musk, de man achter PayPal en Tesla. SpaceX brengt tegen betaling satellieten in een baan rond de aarde. Daarnaast brengt het bedrijf voorraden naar het internationale ruimtestation ISS.