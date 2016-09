Rechter keurt uitlevering anarchistische bendeleidster goed

,,De rechtbank staat de overlevering toe omdat aan de in de wet gestelde eisen voor overlevering is voldaan'', zo valt te lezen in een verklaring van het OM.



De 29-jarige vrouw zou tijdens de gewapende overvallen in het Duitse Aken een pruik met kort blond haar hebben gedragen. Ze werd begin juli in hartje Amsterdam van straat geplukt door een speciaal arrestatieteam, op verzoek van de Duitse justitie.



Gaspistool

De vrouw is geboren in Amsterdam maar 'zwierf rond door Europa'. Bij twee bankovervallen is haar dna aangetroffen, meldde het Duitse Openbaar Ministerie in juli aan deze krant. Haar dna is onder meer gevonden op gaspistolen die in een openbaar toilet lagen. Justitie in Duitsland bevestigt ook dat de pruikenbende wordt verdacht van drie bankovervallen in Aken: in juli 2012, juli 2013 en november 2014.



Legitiem middel

De bankovervallen worden door de bende 'onteigening' genoemd: 'Een politiek en legitiem middel' in de strijd tegen het grootkapitaal, wordt daarna uitgelegd. De bende heeft zo'n 42.000 euro buitgemaakt met de overvallen.



De Duitse justitie ziet dat uiteraard anders. Al meer dan een jaar proberen de Duitsers de vrouw voor de rechter te slepen. In 2015 zat ze al vijf maanden in voorarrest en in april van dit jaar werd ze even opgepakt in Spanje, waar een van haar bendeleden net was gearresteerd. Ook daartegen werd in extreem-linkse kringen gedemonstreerd, onder meer met spandoeken in het Amsterdamse Vondelpark: 'Solidariteit met de anarchisten die vervolgd worden door de Duitse Staat'. Voorbijgangers sloegen er nauwelijks acht op.