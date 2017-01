Rechter VS zet streep door immigratiebeleid

Daarmee ging rechter Ann Donnelly tegen de maatregel van Donald Trump in, die een dag eerder juist bepaalde dat alle reizigers uit Irak, Iran, Libië, Soedan, Jemen, Somalië en Syrië voorlopig de toegang tot de VS wordt ontzegd. De rechtzaak was aangespannen door de mensenrechtenorganisatie ACLU namens twee Irakezen die op het vliegveld werden vastgehouden nadat ze waren geland.



Het Departement Binnenlandse Veiligheid in Amerika heeft zondag aangegeven het oordeel van de rechter te respecteren, maar stelt ook dat de maatregel van Trump van kracht blijft.



Protest

Donnelly deed de uitspraak bij het gerechtsgebouw in Brooklyn in New York, waar honderden mensen waren samengekomen om te protesteren tegen het beleid van Trump. Dale Ho, voorzitter van het Voting Rights Project van ACLU tweette: 'We hebben gewonnen.' De intrekking van het verbod geldt voor het hele land, liet hij nog weten.



Sinds het decreet van Trump werd uitgevaardigd zouden volgens ACLU al zo'n honderd tot tweehonderd mensen worden vastgehouden op luchthavens. Het ministerie van binnenlandse veiligheid spreekt van 109 personen en de Amerikaanse Douane en Grensbeveiliging van 170 personen die in de eerste 24 uur van de nieuwe regel het land niet meer in mochten.



Leger

De ACLU had een zaak tegen de Staat aangespannen namens twee Irakezen die banden hadden met het Amerikaanse leger. Volgens de eisers zou het voor ze vanwege hun banden met de VS te gevaarlijk zijn om terug te keren. Bovendien hadden ze een geldig visum.



Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. Trump liet eerder zaterdag weten dat het inreisverbod niet gericht was tegen moslims en heel goed werkte.



De maatregel van Trump is wereldwijd slecht gevallen. Diverse politieke leiders spraken zich uit. Ook verliezend presidentskandidate Hillary Clinton liet van zich horen op twitter. 'Ik sta achter de mensen die vandaag in het hele land bijeen zijn gekomen om onze normen en waarden te verdedigen. Dit is niet hoe wij zijn', twitterde ze.



Indonesië

Het overwegend islamitische Indonesië heeft geen goed woord over voor het nieuwe immigratiebeleid van de Verenigde Staten. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi zei zondag de plannen van president Donald Trump om mensen uit een aantal moslimlanden ,,buitengewoon streng door te lichten'' zeer te betreuren. Voor Indonesië, dat de grootste moslimpopulatie ter wereld heeft, zijn er geen restricties. Toch maakt Marsudi zich zorgen over de extra zware screening van buitenlanders.