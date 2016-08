Rechterhand Clinton gaat scheiden na seksschandaal

Huma Abedin behoort al twintig jaar tot de entourage van Clinton. Ze begon halverwege de jaren negentig als stagiair en is inmiddels vice-voorzitter van Clintons campagne in de strijd om het presidentschap. Ze is al jarenlang de rechterhand en vertrouweling van Clinton en lijkt onmisbaar in haar huidige staf. Het komt dan ook zeer ongelegen dat het privéleven van Abedin juist nu, zo'n drie maanden voor de verkiezingen, op straat komt te liggen. Het is namelijk niet de eerste keer dat haar man, Anthony Weiner, in opspraak komt vanwege het versturen van seksueel getinte sms-berichten. Weiner, ooit Congreslid en veelbelovend lid van de democratische partij, werd zowel in 2011 als 2013 gepakt nadat hij onder meer via Twitter pikante foto's had gestuurd. Een schandaal dat al snel werd omgedoopt tot Weinergate. Destijds wordt het hem nog vergeven door Abedin, maar na de nieuwe schandalen is het huwelijk nu definitief gestrand.

Herhaling

Weiner verstuurde deze maand vanuit zijn hotelkamer in Los Angeles opnieuw sms'jes en had plannen om met deze 'vrouw' af te spreken. Wat hij echter niet wist, dat het in werkelijkheid een man betrof. Weiner liep tegen de lamp, maar zei vervolgens dat hij het spelletje meespeelde en al doorhad dat het een val was. Weinig personen geloofden hem echter.



Gisteren was het opnieuw raak. Via een roddelblad kwam naar buiten dat Weiner zich in 2015 ook al schuldig had gemaakt aan een vergelijkbaar vergrijp. Hij had foto's van zijn kruis verstuurd naar een vrouw. Saillant detail: op de foto is te zijn hoe zijn 4-jarige zoon op bed ligt te slapen. CNN meldt dat Weiner bij de foto had geschreven dat 'iemand plotseling op zijn bed was gekropen'.



Abedin en Weiner hebben laten weten dat ze weliswaar gaan scheiden, maar in het belang van hun zoontje met elkaar om zullen blijven gaan.