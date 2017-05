Rechterhand 'El Chapo' opgepakt, zonen runnen het drugskartel

López heeft als bijnaam El Licenciado (de geleerde), omdat hij afgestudeerd jurist is en voor het Openbaar Ministerie heeft gewerkt. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de strengbeveiligde gevangenissen.

Sleutelrol ontsnapping

Als gevangenisbaas speelde López een belangrijke rol bij de eerste ontsnapping van El Chapo uit een cel, in 2001. El Chapo bleef tot 2014 spoorloos en kon zijn bende, het Sinaloa-kartel, laten uitgroeien tot een van de machtigste en gevaarlijkste kartels van Mexico. El Chapo werd uiteindelijk opgepakt, maar ontsnapte in 2015 weer. Na een grote klopjacht werd hij vorig jaar opnieuw gearresteerd en uiteindelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij werd tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Bovendien legde de rechter de Mexicaan een boete op van maar liefst 496 miljoen euro (529 miljoen dollar).

Toegenomen geweld

Sinds de arrestatie van El Chapo is het geweld fors toegenomen in de deelstaat Sinaloa. Begin vorige maand kwamen twee politiemensen om het leven bij een gewelddadige confrontatie met een gewapende bende in de hoofdstad Culiacán. Een bendelid werd daarbij gedood.



Sinaloa is de staat in het noordwesten van Mexico waar het drugskartel is gevestigd. Naar schatting komt de helft van de inkomsten van deze regio uit de drugshandel. Op dit moment runnen de zonen van El Chapo het drugskartel.