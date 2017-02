Rechtszaak 250 medewerkers juweliersketen VS over seksuele intimidatie

Meer dan 250 mensen hebben verklaringen afgelegd, waarin ze vertellen over onder meer handtastelijkheden en gedwongen seksuele handelingen, die plaatsvonden in de jaren 90 en 00.



Het kwam bijvoorbeeld regelmatig voor dat vrouwelijke medewekers seks hadden met hun meerdere, omdat hen werd verteld dat ze anders hun baan zouden verliezen. Dat meldt de krant Washington Post. Mannelijke managers in het hoofdkantoor in Ohio zouden medewerkers erop uit hebben gestuurd om aantrekkelijke vrouwelijke medewerkers voor hen te vinden. Eén van de topmannen van het bedrijf zou tijdens jaarlijkse, verplichte bedrijfsuitjes voor managers met naakte medewerksters hebben gezwommen.



,Als je ook maar een beetje aantrekkelijk of spontaan was, wat de meeste verkopers zijn, was je een stuk vlees", aldus een vrouw die inmiddels niet meer voor het bedrijf werkt. Meerdere vrouwen zeggen dat ze werden ontslagen nadat ze geklaagd hadden over ongewenste aanrakingen door mannen binnen het bedrijf.



In 2008 werd al een rechtszaak tegen het bedrijf ingediend door meer dan twaalf vrouwen, wegens discriminatie. Die rechtszaak loopt nog steeds. Inmiddels hebben 69.000 vrouwen verklaringen afgelegd over hun negatieve ervaringen. De rechtszaak kruipt al jaren voort en de verklaringen zijn pas afgelopen week openbaar gemaakt. Het gaat om meer dan 1300 pagina's.



Sterling Jewelers ontkent alles. Een woordvoerder van het bedrijf heeft laten weten dat er 'uitgebreid intern onderzoek' is gedaan naar de beschuldigingen en dat er geen bewijs voor is gevonden.