Reclamefeest Super Bowl draait vast warm

VideoZondagnacht vindt de 51ste editie plaats van de Super Bowl. De American footballfinale draait tegenwoordig om veel meer dan sport. Het is dé kans voor grote bedrijven om zichzelf op de kaart te zetten. Vast onderdeel van het circus is dat een aantal van de reclamefilmpjes voorafgaand aan het evenement al ‘uitlekken’. Ter warming up zijn hier vast vijf van de opvallendste.

Dat sport niet meer de boventoon voert tijdens de Super Bowl is niks nieuws. Elk jaar opnieuw heerst er spanning over welke grote artiest de halftime show zal verzorgen - dit jaar betreedt Lady Gaga het podium. Maar Amerika zou Amerika niet zijn als er niet alles aan werd gedaan om er ook een commercieel festijn van te maken.

Grote bedrijven trekken veel geld uit om hun reclamespotjes zo spectaculair mogelijk te maken. Dat moet ook wel; vorig jaar kostte een halve minuut zendtijd vijf miljoen dollar. Hollywoodacteurs, popsterren en topsporters worden opgetrommeld om deel te nemen aan soms bioscoopwaardige producties. Uiteindelijk draait het bij reclame natuurlijk maar om een ding: aandacht. Het is daarom niet gek dat een hoop van de spotjes al online te vinden is. Hieronder staan vijf opvallende aandachtstrekkers die zondagnacht zullen worden uitgezonden.

Mr. Clean

Het feest moet nog beginnen, maar bij Mr. Clean heerst waarschijnlijk nu al tevredenheid. Deze video, waarin schoonmaken sexy wordt, werd op Youtube al bijna vijf miljoen keer bekeken.

T-Mobile

Grote sterren zijn over het algemeen een garantie voor succes. T-Mobile pakt dit jaar uit met Justin Bieber. Hij geeft een kort college over hoe je het best je overwinning kan vieren. Ook in de video: Rob Gronkowski en Terrel Owens. Twee sterren in het American football.

Budweiser

Of het de bedoeling was of niet: de bijdrage van Budweiser heeft dit jaar politieke lading. In de reclame is te zien hoe een van de oprichters van het biermerk, een Duitse immigrant, zijn weg naar de Verenigde Staten aflegt. Na Trumps recente ingrepen in het Amerikaans immigratiebeleid is het moeilijk dit filmpje daar los van te zien.

Skittles

Geen politiek voor Skittles. De makers van de ronde fruitsnoepjes kiezen voor humor. Een jongen probeert de aandacht te krijgen van een meisje door de gekleurde snoepjes door haar slaapkamerraam te gooien. Toch zonde van de lekkere Skittles, lijkt het bedrijf duidelijk te willen maken.

Snickers

Snickers trekt dit jaar de reclameparade naar een nieuw niveau. Ze komen met een commercial ter aankondiging van hun Super Bowl-commercial. Reclame voor reclame. Maar er ligt wel wat bijzonders in het verschiet. De commercial zal namelijk live worden uitgezonden. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Twee geheimen worden vast verklapt: Adam Driver - een van de sterren uit Star Wars - doet mee én er zitten stuntpaarden in.