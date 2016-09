Recordaantal kinderen moederziel alleen op de vlucht

Volgens het rapport is de helft van alle vluchtelingen een kind. In 2015 kwam ongeveer 45 procent van alle gevluchte kinderen uit Syrië en Afghanistan. Anthony Lake, algemeen directeur van Unicef: 'Onuitwisbare beelden van kinderen op de vlucht schokken de wereld. Elk beeld, elk meisje of elke jongen vertegenwoordigt vele miljoenen kinderen in gevaar.'



'Onder hen zijn 10 miljoen vluchtelingenkinderen, 1 miljoen asielzoekers van wie de vluchtelingenstatus nog niet is vastgesteld en naar schatting 17 miljoen kinderen die ontheemd zijn in eigen land, met dringende behoefte aan humanitaire hulp en toegang tot essentiële voorzieningen.'



Risico op misbruik

Ongeveer 20 miljoen kinderen hebben hun huizen verlaten om verschillende redenen, waaronder extreme armoede of geweld van bendes. 'Velen lopen risico op misbruik en detentie omdat ze geen papieren hebben, een onzekere juridische status en er geen systematisch toezicht is op hun welzijn. Ze vallen tussen wal en schip', legt Lake uit.



In 2015 vroegen meer dan 100.000 onbegeleide minderjarigen asiel aan in 78 landen. Dat is drie keer zoveel als in 2014. 'Onbegeleide kinderen lopen het grootste risico op uitbuiting en misbruik, onder meer door smokkelaars en mensenhandelaren', aldus de Unicef-directeur.