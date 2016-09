'Referendum rond afzetting Venezolaanse president pas in 2017'

De nationale verkiezingscommissie laat weten dat een referendum kan plaatsvinden 'in het midden van het eerste semester van 2017'. In juni had Maduro zelf ook al uitgesloten dat er dit jaar nog een referendum volgt.



Referendum

De oppositie wil echter dat er nog voor 10 januari 2017 een referendum komt, want wanneer de bevolking dan zou stemmen voor de afzetting van Maduro komen er nieuwe verkiezingen. Bij hetzelfde resultaat na die datum is dat niet het geval, en wordt Maduro gewoon vervangen door de vicepresident tot aan het einde van zijn mandaat in 2019.



Crisis

Venezuela lijdt al maanden onder een politieke en economische crisis, door economisch wanbeheer, een torenhoge inflatie en de val van de olieprijzen. Dat leidde tot grote tekorten aan levensmiddelen in heel het land. Aan de meest fundamentele goederen, van voedsel tot wc-papier, zijn ernstige tekorten. De oppositie en de regering beschuldigen elkaar ervan daarvoor verantwoordelijk te zijn.