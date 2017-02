Regenval en storm teistert delen van Australië: twee mensen om het leven

Een man verdronk toen hij een meisje redde uit een overstroomde rivier. De man van in de veertig sprong in het water en bracht het meisje in veiligheid, maar moest zijn heldendaad bekopen met de dood. De sterke stroming trok de man mee en hij werd later dood teruggevonden.



Een andere man kwam om het leven toen zijn auto in de slip raakte en tegen een verkeerslicht knalde. De auto vloog in brand. Twee passagiers wisten te ontsnappen, maar konden met hulp van een voorbijganger de bestuurder niet op tijd uit de auto krijgen.