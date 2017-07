Regisseur James Cameron wil schatten van de Titanic redden

Premier Exhibitions kreeg de rechten op de goederen dertig jaar geleden in handen en liet alle juwelen, kleding en servies uit het wrak halen. Er is een enorme belangstelling voor, bleek vorig jaar bij een tentoonstelling in Las Vegas. Mensen vergaapten zich aan onder meer een blauw-wit gestreepte pyjama, vrachtpapieren van een kanarie in een kooitje en een paar nooit gedragen witte handschoenen.



Ook de bezittingen van de opvarenden die de ramp hebben overleefd zijn mateloos populair. Een bontjas van een serveerster uit de eerste klasse bracht bij een veiling meer dan twee ton op. Voor een minuscule cracker uit het overlevingspakket van de reddingsboot werd volgens het veilinghuis Henry Aldridge & Son 20.000 euro neergeteld.



De Titanic vertrok in 1912 vanuit het Engelse Southampton naar New York. Voor vertrek pochte de bouwer nog dat zijn vaartuig zo goed was dat het niet kon zinken. Drieduizend arbeiders hadden eraan gewerkt op de werf Harland & Wolff, destijds het kloppende hart van de wereldwijde scheepsbouw.



Er was een speciaal dok nodig, want nooit eerder was een schip van 259 meter lang, 39 meter breed en ruim 13 meter hoog gebouwd. Maar op 400 mijl uit de kust van Newfoundland ramde de Titanic een ijsberg en zonk naar de bijna vier kilometer diep gelegen oceaanbodem. Ruim 1500 van de 2224 passagiers aan boord overleefden de ramp niet.