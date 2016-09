Rellen Charlotte steeds grimmiger: één dode

Politiechef Kerr Putney bevestigde tegenover het Amerikaanse persbureau dat een man om het leven was gekomen, maar wilde niets zeggen over de identiteit van het slachtoffers en of die had deelgenomen aan de protesten.



De demonstranten waren voor de tweede dag op rij samengekomen om te protesteren tegen de dood van de 43-jarige Keith Scott. Hij werd doodgeschoten door een politieagent die hem verwarde met een gezochte crimineel.



Vreedzame start

Aanvankelijk ging de mars vreedzaam van start in het centrum van Charlotte, tot de demonstranten het Omni Hotel bereikten, waar mensen op het dak klommen en voorwerpen naar beneden gooiden. De politie probeerde tussenbeide te komen, waarop de menigte haar woede op de politie richtte.



De situatie liep uit de handen toen demonstranten groepjes agenten omsingelden. De oproerpolitie gebruikte traangas en rubberen kogels om de betogers uiteen te drijven. De actievoerders gooiden op hun beurt met vuurwerk en puin naar de agenten. Ook zouden demonstranten een winkel hebben geplunderd.