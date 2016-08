Reusachtig rif ontdekt achter Great Barrier Reef

De onderzoekers hebben met behulp van laserstralen in kaart gebracht hoe de zeebodem in de buurt van het Great Barrier Reef er precies uitziet. Zo ontdekten ze dat er op wat meer diepte talloze kleine bergjes verstopt zitten in de vorm van een donut. Die zouden zijn ontstaan door algen die kalkstenen vlokken hebben achtergelaten. In totaal vormen de bergjes een rif van - voor zover de wetenschappers tot nu toe hebben berekend - zo'n 6000 vierkante kilometer groot.



Volgens onderzoeker Robin Beaman is de ontdekking baanbrekend: ,,We wisten al sinds de jaren '70 van het bestaan van dergelijke geologische structuren in het noordelijke Great Barrier Reef, maar hun ware vorm en omvang was nog nooit onthuld. De zeebodem achter het koraalrif heeft ons echt verbaasd."



Gevoelig

Woordvoerder Dylan de Gruijl van het Wereld Natuur Fonds laat weten dat de organisatie dolblij is met de ontdekking. ,,Het is een hele mooie vondst die erg belangrijk is voor het leven in zee. Koraalriffen zoals het Great Barrier Reef zijn immers de kraamkamers van de zee. Dit nieuwe rif is geen koraalrif, maar het is wel een plek waar vissen graag in schuilen." Er zijn wel zorgen over de staat van het rif. De Gruijl: ,,Door El Niño en de bijbehorende opwarming van de oceaan is een groot deel van het Great Barrier Reef aangetast. Het is de grote vraag in welke conditie dit nieuwe rif verkeert."



De onderzoekers bekijken de komende tijd of het nieuw ontdekte rif net zo gevoelig is voor de opwarming van de oceaan als het Great Barrier Reef. Ook moet blijken of het aangetaste rif zich zal herstellen.