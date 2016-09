Rijke aanrander loopt na drie maanden cel weer buiten

Zwemkampioen Turner werd in maart veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf en drie jaar voorwaardelijk. Daarvan heeft hij nu de helft uitgezeten. De student probeerde in januari 2015 een meisje achter een vuilniscontainer op het terrein van de Stanford universiteit te verkrachten. Het 23-jarige meisje, dat onbekend wil blijven, was dronken en buiten westen tijdens de aanval.



Omdat onduidelijk is of het meisje wel of niet haar toestemming gaf aan Turner, veroordeelde de rechter Turner tot een veel lagere gevangenisstraf dan vooraf verwacht werd. De verdachte, afkomstig van een rijke familie uit Ohio, had dure advocaten ingehuurd die alles op alles zetten om hun cliënt uit de cel te houden. Zo suggereerde de verdediging dat het niet te achterhalen is wanneer het slachtoffer bewusteloos raakte en dat Turner hier geen weet van had.



Vader Turner stelde in een interview voorafgaande aan de rechtszaak dat zijn zoon wel erg zwaar werd gestraft voor de poging tot verkrachting. ,,Zes jaar straf voor twintig minuten actie vind ik wel veel.''



Rechtszaak

Het anonieme slachtoffer schreef daar een veelbesproken brief over aan haar aanvaller. ,,Ik dacht dat er geen mogelijkheid was dat dit tot een rechtszaak zou komen'', schrijft ze. ,,Er waren getuigen, er was vuil in mijn lichaam, hij was gevlucht en gepakt. Toen hoorde ik dat hij zo ver zou gaan als nodig was om de wereld ervan te overtuigen dat hij simpelweg in de war was.''