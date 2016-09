Rouwende Litouwse familie krijgt verkeerde lijk bezorgd

De familie van een onlangs in Scandinavië overleden 41-jarige vrachtwagenchauffeur trof in de kist het stoffelijk overschot van een hen onbekende Poolse man aan. Naast het onbekende lijk lagen in de zinken kist twee in plastic gesealde paspoorten, waarvan er een wel bij hun verscheiden familielid hoorde.



Verwisseld

Het Litouwse ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan persbureau AP weten dat het mortuarium in Sweden heeft toegegeven dat de lichamen zijn verwisseld. Als schuldige wijst het lijkenhuis echter de transportmaatschappij aan waarvoor de overleden Litouwse chauffeur werkte. Dat zou geen foto hebben verstrekt van de man.



Het lichaam van de eveneens in Zweden gestorven Pool is direct teruggestuurd. Volgens woordvoerder Rasa Jakilaitiene van het ministerie krijgt de geschrokken familie haar dierbare deze week alsnog thuis.