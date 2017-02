Rouwende vrouwen en een kind omgekomen bij luchtaanval Jemen

OM gaat Nederlandse jihadisten in IS-gebied vervolgen

15 februari Het Openbaar Ministerie gaat er meer werk van maken om Nederlandse jihadisten te vervolgen die in strijdgebieden verblijven. Een woordvoerder van het landelijk parket bevestigt berichtgeving daarover van Nieuwsuur. In maart en april staan er twaalf zaken op de rol tegen mannen die niet in Nederland zijn, maar in Syrië en Irak aan het vechten zijn.