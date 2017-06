Rovende verenverzamelaar richt miljoenenschade aan in musea

Temer mag van rechtbank aanblijven als president van Brazilië

6:08 Een Braziliaanse rechtbank heeft zich uitgesproken in het voordeel van de Braziliaanse president Michel Temer. De rechters van het Electorale Hof wijzen beschuldigingen aan het adres van Temer af over illegale financiering van zijn verkiezingscampagne in 2014. De beschuldigingen hadden hem het presidentschap kunnen kosten.