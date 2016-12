Ruim 3000 ontslagen textielindustrie Bangladesh

Woede om ‘Nazi-optocht’ op Taiwanese middelbare school

11:30 Een school in Taiwan heeft voor oproer gezorgd nadat het ‘voor de grap’ een Nazi-optocht heeft gehouden, inclusief SS-uniformen, hakenkruizen en Hitlergroeten. De school heeft inmiddels een publieke verontschuldiging aangeboden en de directeur is opgestapt. Het is niet het eerste incident in Azië waarbij respectloos om wordt gegaan met de geschiedenis van de Holocaust.