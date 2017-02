'Rusland overweegt Snowden uit te leveren als cadeau aan Trump'

Trump noemde de klokkenluider eerder nog een 'spion' en een 'verrader' die het zou verdienen om geëxecuteerd te worden. Snowden vergaarde in 2013 wereldwijde bekendheid nadat hij documenten aan de pers lekte over een gigantisch afluisterprogramma van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Snowden moest door zijn onthullingen vluchten en belandde uiteindelijk in Rusland, waar hij nog altijd verblijft.



De gesprekken over de uitlevering worden al verzameld sinds de inauguratie van Trump, stelt een anonieme bron tegenover NBC News. Snowden en zijn advocaten zijn niet op de hoogte van plannen om hem over te dragen aan de Verenigde Staten. ,,Hij heeft zulke signalen niet ontvangen en heeft geen nieuwe redenen om zich zorgen te maken'', aldus Snowdens advocaat. De voormalige NSA-contractant kreeg in januari nog te horen dat hij nog een aantal jaar in Rusland kan blijven.