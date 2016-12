Rusland: Syrische regering en oppositie zijn in gesprek

Op het moment is het nog onbekend welke oppositiepartijen deelnemen aan de besprekingen. Het Hoge Onderhandelingscommité (HNC), een organisatie van politieke en gewapende tegenstanders van president Assad, zei niets van de onderhandelingen te weten. Het HNC, dat verbonden is aan het Vrije Syrische Leger en gesteund wordt door Saudi-Arabië, probeerde eerder dit jaar om vredesbesprekingen op gang te brengen, maar slaagde hier niet in.

Diplomaat

Volgens het Russische persbureau RIA zou een anonieme diplomaat vandaag hebben verteld dat Turkse en Russische militairen in gesprek zijn met de Syrische oppositie. Ze zouden bespreken hoe een staakt-het-vuren in het hele land van kracht kan worden.



Vorige week zijn Rusland, Turkije en Iran overeengekomen om nauwer samen te werken in de oorlog in Syrië. Dat gebeurde vlak na de moord op de Russische ambassadeur in Ankara. De drie landen spraken toen hun wil uit om de weg naar een staakt-het-vuren in Syrië te begeleiden. Ook is destijds besloten om de vredesbesprekingen in Astana te houden.