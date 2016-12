Rusland: VS zetten niet 35, maar 96 Russen uit

De uitzetting is een vergelding voor de vermeende betrokkenheid van Rusland bij cyberaanvallen op de Democraten in verkiezingstijd.



,,We hebben het niet alleen over diplomaten, maar ook over hun gezinnen. In totaal zijn dat 96 mensen, inclusief schoolgaande en jonge kinderen'', zei de woordvoerster van het ministerie in Moskou. Ze stelde dat sommige diplomaten die worden uitgezet nog maar twee maanden in de VS waren. ,,Hoe kunnen zij betrokken zijn geweest bij het ondermijnen van de Amerikaanse verkiezingen?''



Dat de Amerikaanse sancties werden afgekondigd op dezelfde dag als het staakt-het-vuren in Syrië, dat zonder de VS tot stand kwam op initiatief van Rusland en Turkije, noemde de woordvoerster 'symbolisch'. ,,Het is een soort wraak voor het falen van hun eigen buitenlandbeleid.''