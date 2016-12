'Russen hackten Amerikaans elektriciteitsbedrijf'

Volgens The Washington Post houdt de Amerikaanse overheid computersystemen van elektriciteitsbedrijven in de gaten omdat storingen enorme gevolgen kunnen hebben voor hulp- en medische diensten. De overheid waarschuwde voor de code van de Grizzly Steppe en medewerkers van het bedrijf in Vermont vonden vervolgens het hack. De krant zegt op basis van hooggeplaatste ambtenaren dat onduidelijk is wat de Russen wilden bereiken met het binnendringen van het computersysteem.



Rusland wordt verdacht van het hacken van het elektriciteitsnetwerk in Oekraïne in december 2015. Toen zaten 250.000 mensen zonder stroom. Het hoofd van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA zei daarover dat het niet de vraag was of maar wanneer een soortgelijke Russische aanval op de Verenigde Staten zou plaatsvinden.