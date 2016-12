Russisch militair vliegtuig neergestort in Zwarte Zee

Volgens het Russische persagentschap RIA zou het toestel van het type Tu-154 onderweg zijn geweest naar Latakia in Syrië. In het toestel zat onder meer de militaire band Alexandrov, die op weg was naar een concert op de Russische basis in Syrië. Daarnaast zaten er 9 journalisten in het toestel. Het toestel van het Russische ministerie van Defensie verdween vlak na vertrek boven de Zwarte Zee van de radar.



Inmiddels is bekend waar het vliegtuig is neergestort. Er werden brokstukken gevonden op 1,5 kilometer afstand van de kust van de Zwarte Zee op 50 tot 70 meter diepte.



Het vliegtuig is volgens de eerste data gecrasht door een technische storing of een fout van de piloot, meldt RIA op basis van een anonieme bron. Er is geen noodsignaal verzonden. Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov is het nog te vroeg om te zeggen wat de oorzaak van de crash is.



Het Russische leger ondersteunt de Syrische president Bashar al-Assad in de burgeroorlog in het land. De Russische president Vladimir Poetin is op de hoogte gebracht van de crash.