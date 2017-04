Russisch strafkamp dreigt voor Pokémon-blogger

De blogger deelde vorig jaar op internet een video waarop te zien is hoe hij het spelletje op zijn smartphone speelt in een kerk in Jekaterinenburg. Hij vergeleek daarbij Jezus Christus met een karakter uit het spel. Ook zei Sokolovsky in de video dat hij juist in een kerk aan het gamen was omdat hij op het nieuws had gezien dat dat strafbaar is.