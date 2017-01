'Russisch vliegtuig neergestort omdat copiloot aan verkeerde hendel trok'

Live: Kremlin ontkent bezit geheime informatie Trump

11:13 Een gelekt document met daarin belastende informatie over de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump heeft voor een schokgolf gezorgd in Amerika. Inlichtingendiensten blijken president Obama en Trump op de hoogte te hebben gesteld over de informatie in het document, waarmee de aanstaande president mogelijk chantabel is door de Russen.