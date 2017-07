Russische journalist: Maradona scheurde jurk van mijn lijf

Maradona stemde in de bar van het Russische hotel in met een interview. Nadolskaya ging met hem mee naar zijn kamer, samen met een vriendin. Nadat die vriendin vertrok, beantwoordde Maradona vragen van de journaliste. Daarna begon hij aan haar jurk te trekken. Hij stopte pas toen ze in haar ondergoed stond.

Ze was bang en zei dat ze de politie zou bellen, meldt The Sun. In plaats daarvan belde Maradona de hotelbeveiliging. Ze werd door drie mannen uit de kamer verwijderd. Ze kreeg haar persoonlijke bezittingen pas een paar uur later terug, zegt ze. Al die tijd zat ze in de lobby in haar ondergoed. De assistent van Maradona gooide later een briefje van 500 dollar naar Nadolskaya.