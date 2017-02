Russische luchtmacht doodt Turkse militairen

Toch geen strafeis tegen Bouterse

15:53 In de rechtbank van Paramaribo zou vandaag de strafeis tegen de Surinaamse president Desi Bouterse, hoofdverdachte in de zaak van de Decembermoorden van 1982, worden uitgesproken. De Surinaamse rechtbank meldt echter dat het proces weer wordt opgeschort, omdat het Surinaamse Openbaar Ministerie in beroep is gegaan tegen het besluit om het Decembermoordenproces te hervatten.