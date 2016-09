Rutte wil schade van Brexit beperken op EU-top

Imposant

Commissievoorzitter Juncker wil op een aantal terreinen - bijvoorbeeld Defensie - dan weer wel meer Europese samenwerking.



De leiders werden ontvangen op de hooggelegen imposante burcht van de Slowaakse hoofdstad, pal langs de Donau. En waar ze in Brussel altijd met de auto aan de achterdeur worden afgezet, passeerden ze nu een haag van kleurrijk uitgedoste schildwachten, het geweer fier omhoog.



Volgens Rutte is er al veel gewonnen als landen op een beperkt aantal thema's in staat zouden zijn om te 'leveren'. Beperking van de migratie, bescherming tegen terreur en een beter draaiende economie door een verdere uitbouw - digitaal, energie - van de interne markt, is in het belang van heel Europa, aldus Rutte.



Hij prijst zich gelukkig dat de migratie via Turkije en Griekenland door het afsluiten van de Balkanroute en een omstreden deal met Turkije grotendeels is gestopt, maar die via de Middellandse Zee - met overwegend kansloze economische migranten - blijft zeer omvangrijk.



Groot risico

Volgens Orban is het risico groot dat straks met de invallende winter ook de Turkije/Griekenlandroute weer populairder wordt. De leiders trekken voor hun discussies over de toekomst van Europa iets meer dan een half jaar uit.



In december treffen ze elkaar opnieuw op Malta, maart volgend jaar in Rome - als Europa 60 wordt - willen ze hun werk afronden. Dat zou ongeveer kunnen samenvallen met het moment waarop de Britten officieel hun vertrek aanmelden.