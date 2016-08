Ruzie over uitvaart aardbevingsslachtoffers Italië

,,Dat is goed zo'', liet premier Matteo Renzi, die de dienst samen met president Sergio Mattarella bijwoont, weten via Twitter. De bijna tachtig kisten worden nu weer van Rieti naar Amatrice overgebracht, meldt het Italiaanse persbureau Ansa.



Zeker 229 van de 290 doden kwamen uit Amatrice. De dienst wordt mogelijk gehouden in de openlucht; het grootste deel van het stadje ligt in puin, waaronder de kerk. Afgelopen zaterdag was er al een staatsbegrafenis voor een deel van de slachtoffers in Ascoli Piceno.



Opvang

Na de aardbeving zijn veel mensen dakloos geraakt. Voor hen gaat de Italiaanse autoriteiten houten huisjes bouwen. De optrekjes moeten meer beschutting bieden in de herfst en winter dan de tenten waarin mensen momenteel worden ondergebracht.



Na de verwoestende aardbeving van 2009 in Italië werden vergelijkbare huisjes gebouwd in het plaatsje Onna.



Aardbeving

Gisteren werd Amatrice opnieuw getroffen. Kort na elkaar waren er vanmiddag twee bevingen, waarvan de zwaarste een kracht had van 4.4 op de schaal van Richter. Er raakte niemand gewond.