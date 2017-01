Sahara bedolven onder meter sneeuw

De sneeuw is het gevolg van een winterse storm in Ain Sefra in Algerije, vlakbij de Marokkaanse grens. Het is voor het eerst sinds 18 februari 1979 dat daar sneeuw valt. Toen bleef de dikke laag poeder slechts een half uur liggen. Ook nu is de kans vrij groot dat de sneeuw snel weer verdwijnt. In Algerije is het overdag namelijk tussen den 10 en 20 graden, meldt Weerplaza.