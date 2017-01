Salah Abdeslam in brief: Ik schaam me niet voor wie ik ben

,,Ik schrijf je, zonder te weten waar te beginnen. Ik heb jouw brieven ontvangen en ik weet niet of ze me plezier doen of niet'', begint Abdeslam zijn brief. Wanneer deze geschreven is, is niet bekend. ,, Ik schaam me niet voor wie ik ben'', gaat hij verder. ,,Als ik je vraag naar jouw intenties is dat om er zeker van te zijn dat je mij niet ziet als een ster. Ik ontvang veel van dat soort brieven en ik kan het niet goedkeuren, want de enige die het waard is om te adoreren is Allah, de Heer van het universum."



Abdeslam zou talloze brieven krijgen in zijn kleine gevangenis. Hij zit in afzondering opgesloten in Parijs. Volgens een deskundige schrijven Katholieken hem met vragen over zijn geloof, uitten vrouwen hun liefde en zeggen ze zijn kind te willen dragen en bieden advocaten hun diensten aan. Wie deze vrouw in kwestie is, is echter niet bekend.