Saoedische miljardair en wapenhandelaar Khashoggi overleden

De Saoedische miljardair en wapenhandelaar Adnan Khashoggi, bekend om zijn flamboyante levensstijl, is vandaag op 82-jarige leeftijd overleden in Londen. Dat meldt zijn familie in een verklaring.

,,"Met groot verdriet moeten we u meedelen dat onze geliefde vader Adnan Khashoggi vreedzaam is ingeslapen terwijl hij werd behandeld voor de ziekte van Parkinson. Hij was de laatste dagen van zijn leven omringd door zijn toegewijde familie, kinderen en kleinkinderen en leefde nog met dezelfde elegantie, kracht en waardigheid die zijn opmerkelijke leven kenmerkten. Zijn echtgenote Lamia overleeft hem", aldus de nabestaanden.

Iran-Contra Affaire

Khashoggi werd stinkend rijk door op te treden als tussenpersoon bij de wapenhandel tussen het westen en het Midden-Oosten. Zijn vermogen werd in de jaren zeventig, op het hoogtepunt van zijn carrière, geschat op zo'n 3,1 miljard dollar (ongeveer 2,7 miljard euro). De in Mekka geboren miljardair was omstreden wegens zijn rol in het Iran-contra schandaal eind jaren tachtig. Dat ging over illegale wapenleveringen door Amerika aan Iran en het gebruiken van de opbrengst daarvan voor de financiering van de Contra's in Nicaragua. Iran was destijds in een oorlog verwikkeld met Irak. In Nicaragua bestreden Contra-rebellen de communisten. Ook Khashoggi's banden met de Filipijnse dictator Marcos, die hij geholpen zou hebben miljoenen dollars uit de staatskas weg te sluizen maar waarvan hij in 1990 werd vrijgesproken, en zijn activiteiten als wapenhandelaar sinds de jaren zestig brachten hem in opspraak.

Khashoggi bezat in de jaren tachtig een van de grootste landgoederen van Spanje in de mondaine badplaats Marbella. Op 'Baraka' ontving hij de rijken der aarde. Daarnaast bezat hij panden in Parijs, Madrid, Monte Carlo en New York. De miljardair had ook een stal vol paarden van het Arabische volbloed-ras, was een van de eerste rijkaards met een op maat gemaakt megajacht dat in 1983 werd gebruikt voor de James Bond-film 'Never Say Never Again.' Khashoggi verkocht het om financiële redenen in 1988 aan de sultan van Brunei die het om dezelfde reden aan Donald Trump verkocht. Hij deed het in 1991 uit geldnood van de hand voor naar verluidt 20 miljoen dollar aan de Saoedische prins Al-Waleed Bin Talal, kleinzoon van de stichter van Saoedi-Arabië en in 2006 de nummer acht op de Forbes-lijst van rijksten der aarde. Hij doopte de naam van het megajacht om tot Kingdom 5KR.

De bijna 86 meter lange Nabila, genoemd naar Khashoggi's dochter, werd in 1980 gebouwd voor 100 miljoen dollar door de Italiaanse jachtbouwer Benetti.

