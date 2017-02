'Sarkozy financierde campagne op illegale wijze'

Valse facturen

Het onderzoek naar de fraude begon al in 2014 en richtte zich met name op de valse facturen. Naast Sarkozy worden ook 13 andere personen, waaronder leden van zijn partij, voor de rechter gedaagd.



Het is niet de eerste keer dat een voormalig president zich voor de rechter moet verantwoorden. Dat gebeurde eerder al bij Jacques Chirac, die in 2011 twee jaar celstraf kreeg opgelegd wegens het in dienst nemen van medewerkers van zijn partij bij de gemeente Parijs, toen hij nog burgemeester was van de Franse hoofdstad. In werkelijkheid werkten die medewerkers aan zijn campagne.