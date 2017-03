Schedels mysterieuze mensensoort gevonden in China

In de late steentijd, die 125.000 jaar geleden begon, leefden verschillende mensensoorten: de moderne mens (homo sapiens) in Afrika, de neanderthalers in West-Europa en West-Azië en in Azië de Denisoviërs. ,,Die laatste soort is nog heel onbekend. Onderzoekers vonden tot nu toe alleen een tand en een vingertopje in Siberië", vertelt Wil Roebroeks, archeoloog aan de Universiteit Leiden. ,,Het dna lijkt op dat van een Neanderthaler, als een verre neef."



De soorten leefden langs elkaar, totdat de homo sapiens zich over de wereld begon te verspreiden. Meestal betekende dit het einde van de andere mensensoorten, maar soms leidde het tot vermenging.