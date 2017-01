Schietpartij bij moskee Quebec: 'zes doden'

Volgens eerste berichten zouden er drie schutters bij de moskee actief zijn geweest toen er tientallen mensen aan het bidden waren. Voorzitter Mohamed Yangui zegt niet te weten hoeveel gewonden er zijn gevallen, maar wel dat ze naar verschillende ziekenhuizen in de stad zijn gebracht. De politie spreekt van acht gewonden.



De politie meldt dat twee verdachten zijn gearresteerd, en sluit niet uit dat er een derde verdachte is. De politie had het gebied rondom de moskee volledig afgezet en agenten waren zwaarbewapend de moskee binnengegaan. Na een achtervolging hebben ze een van de twee daders gegrepen.



De politie gaf later aan dat de situatie onder controle was en dat alle verdere aanwezigen in veiligheid waren gebracht. Autoriteiten hebben nog geen definitief dodental gegeven.



'Barbaars geweld'

De premier van Quebec, Philippe Couillard, omschrijft het incident als 'barbaars geweld'. Ook de Canadese premier Justin Trudeau spreekt in een verklaring van een terreurdaad. ,,We veroordelen deze terroristische aanslag op moslims op een plek van gebed en toevlucht. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families.''



De aanslag volgde een dag nadat Trudeau had gezegd dat moslims in Canada welkom zijn als ze in de VS worden geweigerd. President Trump heeft vrijdag voor zeven landen met overwegend islamitische inwoners een inreisverbod ingesteld.



Vorig jaar werd er bij het gebedscentrum een varkenskop op de stoep gelegd.