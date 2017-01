Scholieren omgekomen bij busongeval Italië

De bus vervoerde Hongaarse scholieren, allemaal jongens tussen de 14 en 16 jaar, die van een bezoek aan Frankrijk op doorreis waren naar Oost-Europa.



Bij San Martino Buon Albergo, niet ver van Verona, botste de bus op de A4 tegen de pijler van een viaduct, waarna het voertuig in brand vloog, berichten Italiaanse media. Na de botsing zouden kinderen via kapotte ramen naar buiten zijn geklommen, maar anderen zaten vast in de brandende bus. De bus is volledig uitgebrand.



Italiaanse media melden vanochtend dat de buschauffeur van de bus ook is overleden. Dat maakten de reddingswerkers op aan het forse postuur van het verkoolde lichaam achter het stuur.



De tientallen gewonden zijn overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving. Nog drie scholieren zouden volgens de Italiaanse krant Corriera della Sera worden vermist.