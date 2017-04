'School India weert verkrachtingsslachtoffer'

Het meisje werd eerder ontvoerd, verkracht en uit een rijdende auto gegooid. Ze ontdekte daarna dat haar school niet meer zat te wachten op haar aanwezigheid. Het schoolhoofd zou de ouders van het meisje, wier leeftijd niet is genoemd, onder druk zetten hun kind van school te halen.

Klacht

De ouders legden zich daar niet bij neer en dienden een klacht in bij de vrouwencommissie in Delhi (DCW). ,,Het schoolbestuur vindt dat de naam van de school wordt aangetast als het slachtoffer iedere dag naar school komt'', schreven ze in hun klacht.