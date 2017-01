Schoolhoofd leidt verkrachting tiener door groep leraren

Video Vrachtwagen ramt in volle vaart huizen in China

17:08 Vijf mensen zijn dinsdag omgekomen toen een vrachtwagen in volle vaart een aantal huizen in de Chinese regio Haiyuan ramde. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de truck zonder vaart te minderen drie huizen tot puin maakt. De chauffeur van de vrachtwagen was op slag dood, vier anderen overleden later.