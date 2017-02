Schots parlement verwerpt May's brexitplan

Het ging om een symbolische, niet-bindende stemming, die slechts markeert hoe de verschillende landen van het Verenigd Koninkrijk denken over brexit. Engeland en Wales zijn voor, Noord-Ierland en Schotland tegen de uittreding uit de EU.



De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft bij herhaling gevraagd als het zover is toch vooral de belangen van haar land te respecteren bij de brexitonderhandelingen. Als dat niet gebeurt dan moet Schotland het recht krijgen zich in een nieuw referendum uit te spreken over onafhankelijkheid. ,,Deze stemming is belangrijk om te toetsen of er wordt geluisterd naar Schotland en of er aan onze wensen wordt tegemoetgekomen in het hele proces'', aldus Sturgeon.