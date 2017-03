Schots parlement wil nieuw referendum

Het Schotse parlement heeft vandaag ingestemd met het voorstel van premier Nicola Sturgeon om een nieuw referendum te houden over onafhankelijkheid. Sturgeon wil de Schotten daarover laten beslissen eind 2018 of begin 2019, als duidelijk is onder welke voorwaarden het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU plaatsvindt.

Met een meerderheid van 69 stemmen voor en 59 stemmen tegen gaf het Schotse parlement in Edinburgh de premier het mandaat om bij het Britse Lagerhuis een verzoek in te dienen voor het houden van het referendum. De Britse premier Theresa May liet in een reactie weten dat wat haar betreft van een referendum geen sprake kan zijn, zolang het brexit-proces nog niet is afgerond.

,,Dit is niet het goede moment. Op dit punt moet onze focus liggen op de onderhandelingen met de Europese Unie, zodat we een goede deal voor het hele Verenigd Koninkrijk kunnen sluiten'', zei May. ,,Het zou oneerlijk zijn om de inwoners van Schotland nu zo'n cruciale beslissing te laten nemen zonder dat zij de noodzakelijke informatie hebben over onze toekomstige relatie met Europa.''

Volgens May kunnen de kiezers bij een referendum eind volgend jaar nog onvoldoende zien wat de resultaten van de brexit zijn. Sturgeon wil juist dat de Schotten kunnen kiezen ,,voordat het te laat is om onze eigen koers te kiezen''.

Eerder referendum