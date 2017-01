Schudt deze foto van dood kind Myanmar de wereld wakker?

Verbrand

De Rohingyas in Myanmar zijn de meest vervolgde minderheden op de wereld. Zo ook de familie van Zafor Alam. ,,We konden niet in ons huis blijven, omdat militairen vanuit helikopters op ons schoten. Mijn grootouders bleven achter in het dorp. Zij zijn verbrand. Ons hele dorp is in brand gezet. Er is niks meer van over.''



Eenmaal in de jungle volgden barre tijden met veel kilometers lopen, zonder slaap en voedsel. Constant veranderend van locatie doordat het leger de vluchtelingen op de hielen zat. In die chaos raakte de vader zijn gezin kwijt.



Zafor Alam kwam een dag na het zinken van de boot achter de tragische dood van zijn zoontje. Hij kreeg de foto van zijn kind via een kennis toegestuurd per mobiele telefoon. ,,Als ik deze foto zie, dan voel ik dat ik liever zou sterven. Het heeft voor mij geen zin meer om te leven in deze wereld. Ik heb niemand meer over.''