Schutter Istanboel: Kwam naar nachtclub Reina om te sterven

Abdulkadir Masharipov, de vermoedelijke dader van het bloedbad rond Oud en Nieuw in Istanboel, dacht dat hij zelf ook het leven zou laten in nachtclub Reina. De schutter doodde 39 mensen, maar wist te ontkomen. ,,Mijn opdracht was een zelfmoordaanslag te plegen."

De 39-jarige Masharipov, een Oezbeek, werd twee dagen geleden gearresteerd in de Turkse stad Esenyurt. Sindsdien wordt hij verhoord door de politie. Wat de schutter vertelt, wordt uitgebreid beschreven door de Turkse krant Hürriyet Daily News. Op die manier wordt steeds meer bekend over de aanloop naar de aanslag.

Quote Ik wist dat Club Reina vol zou staan met ongelovigen Masharipov tijdens het verhoor

De Oezbeek had van Islamitische Staat de opdracht gekregen een aanslag te plegen op het Taksim-plein, in het centrum van Istanboel. Maar omdat dat daar rond de jaarwisseling de beveiliging was opgeschroefd, veranderde Masharipov op het laatste moment van doelwit.

,,Club Reina leek geschikt, daar waren minder veiligheidsmaatregelen genomen. Ik wist dat het daar vol zou staan met ongelovigen."

Logo Volledig scherm Masharipov na zijn arrestatie EPA © EPA

Nieuw doelwit

Zijn nieuwe doelwit werd goedgekeurd door het hoofdkwartier van IS in de Syrische stad Raqqa. Om zich voor te bereiden kreeg de Oezbeek een filmpje opgestuurd van het interieur van Club Reina. De beelden prentte hij in zijn hoofd, zodat hij wist hoe hij zich al schietend door de nachtclub kon bewegen.

Verder kreeg Masharipov explosieven opgestuurd. Hij dacht dat hij handgranaten had gekregen. Op de nacht van de aanslag bleek het echter om flitsgranaten te gaan. ,,Toen ik zag dat de bommen licht verspreidden, heb ik het op een rennen gezet", aldus de schutter.

Logo Volledig scherm Papieren en geld in het appartement waar de terreurverdachte de nacht voor de aanslag doorbracht. © AFP

IS & al-Qaida

De Turkse politie vermoedt dat de Oezbeek training heeft gehad bij terreurgroep al-Qaida. Maar omdat zijn gedachtegoed niet overeenkwam met dat van de beweging, stapte Masharipov over naar Islamitische Staat. In het huis waar de Oezbeek verbleef, waren ook drie vrouwen. Mogelijk kreeg de aanslagpleger die van IS als 'beloning'.