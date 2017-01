Schutter vliegveld Lauderdale is Irak-veteraan

Santiago, die bij zijn arrestatie een militair identiteitsbewijs bij zich droeg, had in november aan FBI-agenten in zijn woonplaats Anchorage (Alaska) verteld dat zijn geest werd beheerst door de Amerikaanse regering. Hij werd daarop naar een psychiatrische inrichting gestuurd, aldus een anonieme bron binnen justitie. De psychische problemen werden door zijn broer bevestigd.



Sommige van de stemmen zouden hem hebben verteld dat hij video's van terreurgroep Islamitische Staat moest bekijken. Ook wordt door Amerikaanse media gemeld dat hij opdracht kreeg om zich bij IS aan te sluiten. Officieel is nog niet bekend of er een terroristisch motief achter de schietpartij zat.



De verdachte schoot vrijdag zonder iets te zeggen om zich heen, tot zijn munitie op was. Vervolgens gooide hij zijn wapen op de grond en ging op de grond liggen. Daarop werd hij gearresteerd. Naast de vijf doden, vielen er ook acht gewonden.



Veteraan

De veteraan diende van 2007 tot 2016 bij de National Guard van Puerto Rico en Alaska. In 2010 en 2011 werd hij uitgezonden naar Irak. Daarvan kwam hij terug als 'een ander persoon', zo zei een tante op de Amerikaanse omroep MSNBC.



Tijdens zijn diensttijd ontving hij meerdere militaire onderscheidingen. In augustus werd hij overgeplaatst naar de reservisten.