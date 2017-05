Tsjechische padvindster gaat wereld over met foto van protest tegen neonazi

Op 1 mei, de dag van de arbeid, was er een bijeenkomst van extreemrechts in de stad. Anička Čámská, lid van de Tsjechische scouting, riep andere leden via Facebook op om op een vredelievende manier de straat op te gaan als protest, met deze foto als gevolg. De foto werd genomen door Vladimír Čičmanec.



De bedoeling van het protest was, zo zegt Čámská op Facebook, om op een vredige, grappige, positieve manier een tegengeluid te bieden. De boodschap: ,,Wij zijn jullie haat en pessimisme zat."



Het meisje op de foto heet Lucie en is lid van de vereniging Junák - český skaut. Ze heeft een spandoek vast met de tekst: ,,Wij zullen jullie kinderen opvoeden'', een bekende slogan van de scouting.