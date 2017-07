Senaatscommissie wil zoon Trump verhoren over 'omstreden ontmoeting'

May: Traantje na ver­kie­zings­ne­der­laag

12:37 Ruim een maand na de parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië heeft de Britse premier Theresa May inhoudelijk gereageerd op de nederlaag van haar Conservatieve Partij. ,,Ik was er kapot van en heb een klein traantje moeten laten'', zei May vanmorgen op BBC radio.