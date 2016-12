Slachtoffer aanslagen Brussel: mijn woede maakt me sterk

Reportagemaakster Machteld Libert gaat in de documentaire niet in op de aanslag zelf. ,,In deze reportage tonen we bewust niet opnieuw de beelden van net na de aanslag”, vertelt zij aan Het Belang van Limburg. ,,We focussen voluit op het leven van de slachtoffers na het drama.”



Ondernemer Walter, een van de slachtoffers gevolgd door Libert, wilde op de dag van de aanslagen met het vliegtuig naar zijn dochter in Tel Aviv. Margaux, moeder van een kindje van zes, stapte uit de metro op het station in Maalbeek om te gaan werken zoals ze elke dag deed. Beiden raakten zwaargewond. Walter verloor een been op luchthaven Zaventem en het gezicht van Margaux raakte zwaar verbrand bij de bomaanslag in metrostation Maalbeek.



Ook voor Laurens Coessens was 2016 een jaar van revalideren. Maar 2017 wordt volgens hem een jaar van gelukkig zijn. Na de bom op Zaventem heeft hij vijf operaties ondergaan en heeft hij drie maanden moeten revalideren, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.