Slachtoffers van aardbeving in Italië krijgen een gezicht

De kok was met enkele vrienden op vakantie in Amatrice in een huis dat toebehoort aan zijn familie. Hij zou er een eetfestijn bezoeken dat dit weekend op het programma stond. Zijn vader Fillipo was in Rome toen hij de grond voelde trillen. Toen hij vernam dat Amatrice erg getroffen was, trok hij meteen met zijn auto naar de stad. Hij zag hoe het huis waar zijn zoon verbleef, helemaal was verwoest. ,,Ik bleef bellen op zijn gsm maar kreeg geen gehoor. Toen ik aankwam, hoorde ik dat één van de vrienden kon wegvluchten tijdens de aardbeving terwijl een andere jongeman na uren nog vanonder het puin is gehaald", aldus de vader van Marco. ,,De man hielp samen met andere hulpverleners brokstukken verwijderen om zo hopelijk ook zijn zoon te vinden. ,,Ik bleef hoop koesteren. Plots werd zijn hondje, die hij altijd bij zich had, gevonden. Maar Marco was overleden."