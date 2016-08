Slowaakse minister: meer respect voor Turkije

,,Het is beter met deze partner een dialoog te voeren en open in gesprek te gaan, in plaats van elkaar via de media zwart te maken.''



Slowakije is sinds 1 juli voor een half jaar voorzitter van de Europese Unie. Op 16 september treedt het als gastheer op van een informele top in Bratislava over de toekomst van de EU. Daaraan voorafgaand overleggen de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten op 2 en 3 september in de Slowaakse hoofdstad, waarbij onder andere de verhouding van de EU met Turkije wordt besproken. Volgens het Slowaakse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Lajcak voor het overleg ook een Turkse vertegenwoordiger uitgenodigd.